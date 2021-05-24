رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الجراحة العامة وجراح استشاري

الدكتور جيلبرت أيوب

“لدينا أحدث التقنيات والأدوات لجراحة الغدة الدرقية”

هناك عدة مؤشرات لإجراء جراحات الغدة الدرقية:

تضخّم الغدة الدرقية العقيدي الذي يسبّب الأعراض الموضعية وضغط القصبة الهوائية وصعوبة في البلع.

كتلة ظاهرة.

عقيدات قد تكون سرطان الغدة الدرقية.

سرطان الغدة الدرقية.

هناك العديد من التحديات المحددة التي نواجهها أثناء جراحة الغدة الدرقية لأنّ هذه المنطقة هي عالية الخطورة كونها تحتوي على الأوعية المتجهة من وإلى الدماغ والتي يمكن أن تؤدي إلى نزيف حاد وحتى تلف في الدماغ في الحالات القصوى، ممّا يزيد من تحديد الغدد الجار درقية وإلى تلف القصبة الهوائية أو المريء أو تلف الحبال الصوتية وما إلى ذلك. لجميع هذه التحديات، نقوم باستخدام أفضل الآلات والطرق المتاحة في العالم بما في ذلك المراقبة العصبية للحبال الصوتية، والمجهر الأحدث للتشريح الدقيق. أخيرًا وليس آخرًا، الخبرة الكبيرة لجراحي الغدة الدرقية لدينا.

يتم تحديد نوع الجراحة بشكل فردي لكل مريض والتي تختلف من الإزالة الجزئية، استئصال الفص إلى الإستئصال الكامل للغدة الدرقية مع أو بدون عملية تشريح الرقبة (إزالة العقد الليمفاوية) في الحالات السرطانية. ونقوم عادةً بتدخل جراحي بسيط بواسطة شق طوله 2-2.5 سم.

نحن نعمل حاليًا على معرفتنا الجديدة لطريقة استئصال الغدة الدرقية عبر الفم بدون ندبات والمعروفة بأنها الطريقة الوحيدة التي لا تترك أي ندبة ظاهرة. كما لدينا أحدث التقنيات والأدوات بما في ذلك نظام المراقبة العصبية للحبال الصوتية، وأحدث مجهر تشريح لعمليات تشريح الغدة الدرقية والرقبة وأحدث تقنية المقطع التجميدي المختبري للحصول على نتائج التشريح المرضي للأنسجة حتى أثناء الجراحة.

إضافة إلى ذلك، أنشأنا “عيادة الغدة الدرقية بخطوة واحدة” الفريدة حيث ينجز المريض جميع الخطوات في يوم واحد، بدءًا من فحصه من قبل أخصائي الغدد الصماء، وثم إحالته إلى أخصائي الأشعة التداخلية للتشخيص (الموجات فوق الصوتية، فحص كمية امتصاص اليود المشع المتراكم في الغدة الدرقية، والخزعة بالإبرة، عند الحاجة)، وأخيرًا مناقشة خطة العلاج مع الجرّاح. تقوم إدارة الوقت هذه بتوفير أفضل تجربة في المستشفى للمريض والخدمة السريعة وأفضل النتائج.

إنّ جرّاح الغدة الدرقية لدينا هو واحد من الجرّاحين القلائل المعتمدين والذي تمّت إعادة تعيينه من قبل قسم الصحة لجراحات الغدة الدرقية المعقدة وخاصة الحالات المُكرّرة للحالات السرطانية المعقدة والمتكرّرة مع تمتّعه بخبرة واسعة في آلاف الحالات للغدة الدرقية التي تم إجراؤها في واحد من أكبر وأفضل مراكز الغدد الصماء في ألمانيا.