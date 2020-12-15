المدير الطبي لوحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى نيشن وايد للأطفال Nationwide Children’s Hospital

الدكتور نديم خان

“ملتزمون بتقديم رعاية عالية الجودة للأطفال والأسَ”

يستثمر مستشفى نيشن وايد للأطفال في برامج البحث والتدريب للتأكد من أنه دائمًا في طليعة أحدث اكتشافات الرعاية الصحية بهدف تقديم خدمة أفضل للأطفال المرضى. الدكتور نديم خان المتخصّص في العناية المركزة للأطفال في كولومبوس، أوهايو والمدير الطبي لوحدة العناية المركزة للأطفال في المستشفى الذي انضمّ إليه منذ 22 عامًا، يقول في حديث لمجلة “المستشفى العربي” إن الخبرة التي يحصل عليها أطباء نيشن وايد للأطفال، هي أعلى بكثير من أي مكان آخر. وإن وحدة العناية المركزة للأطفال هي واحدة من أكبر وحدات العناية المركزة للأطفال في الولايات المتحدة، حيث تتوفّر فيها الأماكن المجهّزة التي تسمح للوالدين البقاء مع أطفالهم لمدة 24 ساعة في غرفة الطفل نفسها. وفي ما يلي نص الحديث:

هل يمكنك إعطاؤنا نبذة عنك ومتى انضممت إلى مستشفى نيشن وايد للأطفال؟

أنا متخصّص في العناية المركزة للأطفال في كولومبوس، أوهايو كما أننّي المدير الطبي لوحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى نيشن وايد للأطفال. انضممت إلى المستشفى منذ 22 عامًا في آب / أغسطس 1998. لقد قطعنا شوطًا طويلًا منذ ذلك الحين، بدأنا بأربعة أطباء أطفال في ذلك الوقت، والآن أصبحنا أكثر من 22 طبيبَ أطفال متخصّصًا في العناية المركزة للأطفال، حيث نعتني الرضّع والمراهقين خلال فترات النمو الأربع الرئيسية.

ما هي وحدة العناية المركزة للأطفال؟

وحدة العناية المركزة للأطفال هي قسم من وحدة العناية المركزة عمومًا، وهي توفّر العلاج المستمر للأطفال المصابين بأمراض خطيرة أو الذين يعانون من إصابات حرجة والأطفال الذين خضعوا لعمليات جراحية كبرى مثل زراعة الكبد أو غيرها من الجراحات. تنقسم وحدات العناية المركزة لدينا إلى أنواع مختلفة؛ لدينا وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ووحدة عناية القلب المركزة، كما أنّ لدينا حوالى 20 سريرًا. وتستطيع وحدة العناية المركزة للأطفال في المستشفى معالجة الأطفال من عمر شهر واحد حتى سن البلوغ، أي الشباب والشابات في أوائل العشرينات من العمر.

ما هو الفارق الأبرز بين وحدة العناية المركزة للبالغين ووحدة العناية المركزة للأطفال؟

الاختلاف الرئيسي هو سبب الدخول إلى المستشفى. بشكل عام، يعاني البالغون من مشاكل صحية تحتاج إلى رعاية طبية مركزة أكثر من الأطفال. إنّه لأمر مرهق أن يتم إدخال طفل إلى المستشفى، ويكون الأمر أكثر إرهاقًا عندما يحتاج إلى العناية المركزة، لذلك توفّر وحدة العناية المركزة للأطفال المرضى أعلى مستوى من الرعاية الطبية، وتوفّر لهم أيضًا العلاجات التي قد لا تكون متوفرة في وحدات العناية المركزة للبالغين.

من الذي يعتني بالأطفال في وحدة العناية المركزة، وهل هناك حاجة إلى موظفين مختصين لذلك؟

تشمل وحدة العناية المركزة للأطفال لدينا موظّفين مدرّبين تدريباً عالياً وهم من يهتم بالأطفال. فيتم تدريب الممرّضات والأطبّاء على التعامل مع الأطفال الأكثر مرضًا. وتتمتّع الممرّضات في وحدة العناية المركزة للأطفال بمرونة أكبر ولديهن المزيد من الوقت للإعتناء بالأطفال.

أخصائيو العناية المركزة للأطفال لدينا هم أطباء يقضون 3 سنوات إضافية للقيام ببرنامج الإقامة لطب الأطفال فقط ومن 3 إلى 4 سنوات أخرى للإعتناء بالأطفال المصابين بأمراض حرجة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الطب. والخبرة التي يحصل عليها أطباؤنا هي أعلى بكثير من أي مكان آخر. ووحدة العناية المركزة للأطفال لدينا هي واحدة من أكبر وحدات العناية المركزة للأطفال في الولايات المتحدة، ولدينا حوالى 54 سريرًا، ما يتيح لنا الإعتناء بحوالى 3000 طفل مريض سنويًا.

ما هي خدمات الرعاية الإضافية التي يحتاجها الأطفال خلال فترة وجودهم في وحدة العناية المركزة للأطفال؟

لدينا العديد من التخصّصات الفرعية الأخرى التي قد تكون ضرورية أثناء إقامة الطفل في وحدة العناية المركزة للأطفال، مثل أطباء القلب وجراحي الأعصاب، حسب حاجة الطفل.

ولدينا أيضًا أخصائيو العلاج الطبيعي وخبراء تغذية وصيدلي لتغطية جميع جوانب الرعاية اللازمة أثناء إقامة الطفل في وحدة العناية المركزة للأطفال. ما يميّز وحدة العناية المركزة للأطفال عن وحدة العناية المركزة للبالغين، هو الأماكن المجهّزة التي نؤمنها والتي تسمح للوالدين البقاء مع أطفالهم لمدة 24 ساعة. ففي غرفة الطفل نفسها، هناك مساحة يمكنهم النوم فيها. لذلك نحاول أن نكون مركزًا لرعاية المرضى متمركزًا حول الأُسرة، حيث يوفّر موظفونا للطفل ولوالديه أفضل رعاية مطلوبة.

ما الذي يميّز مستشفى نيشن وايد للأطفال عن مستشفيات أخرى مماثلة؟

نحن نؤمن بشكل أساسي أنه لا ينبغي ترك أي طفل مريض بدون أفضل رعاية ممكنة. ونحن ملتزمون تقديم أعلى مستوى من الرعاية للأطفال والعائلات التي تواجه أوقاتًا عصيبة للغاية عندما يمرض أحد أفرادها. وموظفونا يدفعهم الشغف لتقديم الرعاية، كما أنّنا نستثمر دائمًا في برامج البحث والتدريب للتأكد من أننا دائمًا في طليعة أحدث اكتشافات الرعاية الصحية لتقديم خدمة أفضل للأطفال المرضى. ونحن نسعى دائمًا لجعل مستشفانا أفضل مستشفى للأطفال في العالم.