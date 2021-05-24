الأخصائي في أمراض الغدد الصماء في مستشفى أن أم سي رويال- مدينة خليفة

الدكتور هشام أبو السعود

“نتبع منهجية متعددة الاختصاصات لتشخيص أمراض الغدد الصماء وعلاجها”

يتوفر لدى مستشفى NMC ROYAL جميع التحاليل اللازمة لتشخيص اضطرابات الغدد الصماء ومتابعتها، إلى جانب الأشعة التشخيصية مثل الأشعة السينية والرنين المغناطيسي بحسب حاجة كل حالة. كما يتوفر طاقم طبي على أعلى مستوى من الخبرات في مجال الغدد الصماء وكذلك يوجد فريق متكامل من أخصائيي التغذية والتمريض للتوعية الصحية للمرضى. الأخصائي في أمراض الغدد الصماء في مستشفى أن أم سي رويال- مدينة خليفة الدكتور هشام أبو السعود تحدّث إلى مجلة “المستشفى العربي” عن أبرز الخدمات الطبية التي يقدمها الفريق الطبي في المستشفى.

يعالج فريق طب الغدد الصماء المرضى الذين تزيد أعمارهم عن سن السادسة عشر ويحتاجون إلى التشخيص والإدارة المستمرة للحالات الطبية التي تصيب جهاز الغدد الصماء ​

تتضمن الحالات الطبية التي يعالجها فريق طب الغدد الصماء ما يلي: ​

السكري من النوعين الأول والثاني​

اضطرابات الغدة الكظرية ​

اضطرابات هرمون الغدة النخامية ​

اضطرابات الغدد الصماء بما فيها قصور الغدة الدرقية (كسل في نشاط الغدة الدرقية) وفرط نشاط الغدة الدرقية​

سرطان الغدة الدرقية​

هشاشة العظام (حالة صحية تنخفض فيها جودة وكثافة العظام)​

نقص فيتامين “د” ​

فرط كالسيوم الدم (وجود كميات مفرطة من الكالسيوم في الدم)​

نقص كالسيوم الدم (وجود كميات ضئيلة جدًا من الكالسيوم في الدم)​

مرض باجيت (داء يؤدي إلى حدوث ضعف وتشوه العظام)​

تليّن العظام ​

ترقق العظام المرتبط بعمليات زرع الأعضاء​

يقدم فريق أخصائيي طب الغدد الصماء العلاج لمشكلة السمنة أيضًا، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات وإدارة الأمراض المتعلقة بها، مثل:​

متلازمة تكيس المبايض​

فرط دهون الدم (ارتفاع الكولسترول)​

ارتفاع ضغط الدم​

تشخيص أمراض الغدد الصماء

يتبنى فريق طب الغدد الصماء منهجية متعددة الاختصاصات لتشخيص أمراض الغدد الصماء وعلاجها. فعند الزيارة الأولى، يُطلب من المريض تقديم تاريخ طبي مفصل والخضوع للفحص الجسدي. وبناءً على الأعراض التي تظهر على المريض، يطلب الطبيب إجراء مجموعة محددة من الفحوصات المخبرية وفحوصات التصوير الشعاعي، حيث قد تتضمن الفحوصات المخبرية ما يلي: ​

تحاليل الدم والبول: تستخدم هذه التحاليل عينات الدم أو البول لقياس مستوى هرمونات معينة فيها.​

فحوصات التصوير الشعاعي: توفر هذه الفحوصات صورًا لعضو أو منطقة محددة في الجسم، ويُذكر منها: فحوصات التصوير بالأشعة السينية، والتصوير بالأشعة المقطعية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، وفحوصات تصوير الغدة المجاورة للدرقية والغدة الدرقية، وفحوصات التصوير الشعاعي لقياس كثافة العظام (المعروف أيضًا بمقياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة الذي يقيًم كثافة المعادن في العظام).​

تحاليل وظائف الغدد: فحوصات تجرى بأخذ عينتين أو أكثر من الدم في أوقات محددة، حيث تتطلب بعض الأمراض التي المرتبطة بالغدتين النخامية والكظرية هذا النوع من التحاليل. ​

علاج أمراض الغدد الصماء

يعتمد العلاج المقدم للمريض على التشخيص الذي يتوصل إليه الأطباء، وهو غالبًا ما يكون بالأدوية.

يتم استخدام العلاج باليود المشع في حالات سرطان الغدة الدرقية واضطرابات الغدة الدرقية مع ذلك قد تظل هناك حاجة للجوء إلى العمل الجراحي، وفي هذه الحالة، يتعاون أخصائيو الغدد الصماء مع فريق الجراحين في المستشفى.

كما تتطلب بعض الحالات الصحية، مثل السكري واضطراب الدهون في الدم والسمنة، استشارة أخصائي التغذية ومرشد المرضى اللذان يشكّلان جزءًا من فريق طب الغدد الصمّاء.

تُحدد زيارات المتابعة الصحية بحسب الحالة الصحية لكل مريض على حدة، وقد يطلب الأطباء إعادة إجراء الفحوصات المخبرية وفحوصات التصوير الشعاعي خلال فترة المتابعة إن لزم الامر.

يتمتع جميع أعضاء فريق الغدد الصماء بخبرة واسعة في طب الغدد الصماء والأيض، يضمّ فريق مقدمي الرعاية في طب الغدد الصماء: ​