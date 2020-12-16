في حوار خاص مع “المستشفى العربي” دكتور جسيكا آدم:

“الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في قطر”

“محورية المريض نهجنا، فنحن نتبنى نموذجاً أميركياً يضع المريض وصحته على رأس أولوياته”

افتتحت “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” أبوابها مؤخراً أمام كافة المرضى الراغبين في الحصول على رعاية صحية متقدمة وعالمية المستوى. ويعتبر مركز الرعاية الصحية الجديد نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في قطر والمنطقة، إذ يتبنى نموذجاً اميركياً يرتكز على محورية المريض لتوفير رعاية صحية متقدمة وعالية الجودة مع ضمان التميّز الدائم في الخدمة، هذا ما اكّدت عليه الدكتورة جيسيكا آدم، مدير الخدمات الطبية في “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن”.

وقالت في حوار خاص لها مع المستشفى العربي إن النموذج المبتكر للرعاية الصحية في “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن”، الذي يضع المريض وصحته على راس أولوياته، والمدعوم بأحدث التكنولوجيات المتقدمة يضمن عمل الفريق بأكمله ويداً واحدة، بهدف توفير تجربة علاجية سلسة للمرضى في بيئة توفَر أقصى درجات الراحة والخصوصية مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية.

كما اثنت د. آدم على مستوى الفريق الطبي المعتمد لدى “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” وقالت: “يتميّز الفريق الطبي من المتخصصين المعتمدين لدينا والذي يضم مجموعة كبيرة من الأطباء من حملة الجنسية الأميركية وغيرهم، بكفاءة عالية وخبرات مهنية متقدمة، فنحن في الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن نتولى بعناية فائقة، مسؤولية اختيار طاقمنا الطبي وفريق الاختصاصيين المعتمدين لدينا وذلك بما يتوافق مع المعايير الصارمة للتوظيف وتطوير المواهب المعتمدة في نورث وسترن مديسن الأميركية ومقرها شيكاغو”.

وأضافت: “إنّ هذه الشراكة الاستثنائية بين مجموعة الفردان ومؤسسة نورث وسترن مديسن تعزز نقاط القوة لدى كلا المؤسستين، والمتمثلة في إرث مجموعة الفردان وسمعتها الرفيعة في تقديم تجارب الضيافة الفاخرة والرفاهية، وتاريخ نورث وسترن مديسن العريق وريادتها في المجال الطبي، حيث سيساهم هذا الدمج بين مزايا وخبرات الجهتين في قيادة الفردان الطبية ونورث وسترن ميدسن لتصبح مزوداً رئيسياً للرعاية الصحية في قطر والمنطقة”.

في تفاصيل الحوار:

بداية ما هي طبيعة المنشأة الطبية وما هي التخصصات الطبية المتوفرة لديكم؟

إنّ “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” هي عبارة عن مركز رعاية طبية متخصص يوفر خدمات طبية عالية الجودة وعالمية المستوى، حيث يعمل فريق الأطباء ذوو الخبرة والكفاءة المعتمدين في المركز على توفير مستوى عالمي من الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الطبية وهي: الطب الباطني، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الانف والاذن والحنجرة، وطب الأسنان، وجراحة العظام وإعادة التأهيل، والتصوير التشخيصي والمختبر، والعلاج الطبيعي والتغذية السريرية، وإعادة التأهيل.

كما يعمل المركز على إطلاق مجموعة من التخصصات العلاجية الجديدة في المستقبل القريب، والتي ستشمل: الأمراض الجلدية، وطب العيون، والجراحة التجميلية، وطب الغدد الصماء والتناسلية والعقم، والصحة التنفيذية (الفحص الوقائي الشامل).

ما الذي يميّز النموذج الطبي الأميركي المعتمد لديكم؟

تعتمد “ الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” نموذجاً أميركياً في الرعاية الصحية، مدعومًا بنهج يرتكز على أولوية المريض وعلاجه، والشفافية والتفاني في العمل، والخدمة ذات المستوى العالمي، والعمل الجماعي، حيث يضع هذا النموذج المريض وصحته على راس أولوياته أي يرتكز ويتمحور حول المريض، بهدف توفير تجربة علاجية ورعاية صحية سلسة تضمن رفاهية المرضى من خلال تصميم مبتكر للبنية التحتية والهندسة المعمارية للمركز وذلك بالإضافة الى الخدمات المتميزة والرعاية عالمية المستوى.

وإنّ هذا النموذج المبتكر للرعاية الصحية، المدعوم بأحدث الأساليب العلاجية والتكنولوجيات المتقدمة في القطاع الصحي ، يسمح للمرضى بالمشاركة والتواصل المستمر مع جميع مقدمي الرعاية الصحية في المركز، مما يعطيه صفة مميزة في القطاع.

ممن يتكون الطاقم الطبي وفريق العمل المعتمد لديكم؟

إنّ لدى “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” مجموعة كبيرة من نخبة الأطباء المتخصصين ذوو الخبرة والكفاءة العالية في مختلف التخصصات الطبية التي نوفّرها لمرضانا، كما لدى المركز مجموعة من أخصائيي الصحة المؤهلين بدرجة عالية في كل من تخصصات العلاج الطبيعي والتغذية السريرية، وإعادة التأهيل.

اما بالنسبة للممرّضين الممارسين المعتمدين لدينا وهم جزءً أساسياً من الفريق، فبالإضافة إلى تعاونهم مع الأطباء، فهم مسؤولون عن علاج المرضى بشكل مستقل من خلال قيامهم بتقييم وتشخيص ووضع خطط الرعاية الصحية والعلاج للمرضى، كما يتولون دورًا حيويًا في توفير الرعاية الصحية الوقائية وتحسين مستوى الصحة ومعدل العمر لدى البالغين.

ومنذ إطلاق “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن”، تعهدنا جميعاً بتكريس كامل جهودنا لخدمة مرضانا وتوفير رعاية صحية متقدمة وعالية الجودة، وإنّ كل ما سبق يدعم استراتيجية الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن المتمحورة حول المريض في تقديم الرعاية الصحية المدعومة بالعمل الجماعي المشترك متعدد التخصصات.

بما تتميّز المرافق الطبية في المركز؟

تمتد الرعاية الصحية في “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن”، التي تضع المريض وصحته على راس أولوياتها لتشمل التصميم المبدع والمبتكر بلمسات من الاناقة الفاخرة، حيث توفَر البنية التحتية الطبية والمعمارية للمركز مناخاً شافيًا يسهم في تحقيق الراحة والرفاهية الجسدية والنفسية للمرضى.

فقد تم تصميم جميع المرافق لدينا بعناية فائقة وبالاستناد الى الروابط البشرية، بهدف تسهيل بناء الثقة وتعزيز العلاقات الشخصية بين الأطباء والمرضى، وكذلك ضمان توفير تجربة علاجية سلسة لهم ولعائلاتهم في بيئة فاخرة تتسم بأقصى درجات الراحة والخصوصية اللازمة.

كما وإنّ غرف العلاج لدينا مجهزة ومصممة بالكامل لضمان حركة انسيابية تسهل على الأطباء القيام بواجبهم وتوفير الراعية الصحية لمرضاهم، كما تراعي راحة المرضى وخصوصيتهم، بما يغني المريض عن التنقل من غرفة الى أخرى حيث يقوم الأطباء و مقدمي الرعاية الصحية بخدمة المريض في ذات الغرف المخصصة للفحص و العلاج.

ومن خلال التعاون المستمر على كافة الاصعدة بين مختلف الأقسام في “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن”، يتلقى المرضى رعاية طبية وفق معايير ودرجات عالية الجودة على أيدي الأطباء المتميزين والموظفين الطبيين الودودين، باستخدام أحدث المعدات المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بهدف توفير رعاية طبية عالية الجودة تتوازى مع المعايير الصحية المعتمدة في شمال اميركا، مما يساهم في بناء الثقة ويضمن توفير الراحة القصوى للمرضى في كافة محطات رحلتهم العلاجية.

هذا بالإضافة الى الموقع الاستراتيجي الذي اتخذته “الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن” لنفسها على امتداد ستة طوابق في برج الفردان الايقوني الشهير في قلب مدينة الـ “لوسيل ” مدينة المستقبل في قطر.

لحجز المواعيد يمكنكم التواصل مع المركز عبر الرقم 4004 6000 او زيارة موقعه amnm.com لمزيد من المعلومات.

كما يمكنكم متابعة منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز: فايسبوك – انستغرام – تويتر: @amnm_qa

نبذة عن الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن

“الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” هو مركز رعاية طبية عالي الجودة يقدم خدماته المتمحورة حول المريض في برج الفردان الأيقوني في مدينة لوسيل وذلك عبر مجموعة متعددة من التخصصات الطبية.

تعدّ “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” شراكة دولية بين مجموعة الفردان ومؤسسة نورث وسترن مديسن الطبية. ويتشارك الكيانان رؤية محدّدة ومجموعة من القيم لإنشاء وتنفيذ وتشغيل “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن”.

وتعتمد “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” النموذج الأمريكي الذي يتمحور حول المريض ويضعه على راس أولوياته. ويضم مركز الرعاية الطبية أحدث المعدات الطبية المبتكرة والمعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويشرف عليه فريق طبي متعدد الجنسيات، بما في ذلك مجموعة كبيرة من حملة الجنسية الأمريكية.

وتشمل الاختصاصات في مركز الرعاية الصحية: طب الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية، وطب الأمراض الباطنية، وطب أمراض العيون، وطب أمراض العظام، وجراحات التجميل، وطب الغدد الصماء والتناسلية والعقم، والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وعلاج اضطرابات النوم والطب التنفيذي (الفحص الوقائي الشامل).

ومن شأن تقديم تخصصات طبيّة جديدة للمنطقة، أن يعزّز من مكانة قطر كمركز رائد للخدمات الطبية والسياحة الطبية. كما يمكن لمرضى “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” الاستفادة من عروض أعمال مجموعة الفردان في القطاعات الأخرى.