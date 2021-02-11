القطاع الصحي في قطر انجازات مستمرة ونمو متسارع

قطر في مصاف الدول العالمية لجودة الرعاية الصحية

يسير القطاع الصحي في قطر بخطى واثقة نحو المراكز العالمية المتقدمة، حيث شهد القطاع الصحي نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية عبر التوسع في المرافق الصحية في الدولة، وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في القطاع، ورفع مستوى الرعاية والخدمات الصحية لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وذلك بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم الكامل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

حقق القطاع الصحي في قطر العديد من الإنجازات المتميزة التي ارتقت به الى المستوى الخامس عالمياً في جودة الرعاية الصحية، وذلك وفقاً للتصنيفات الاخيرة الصادرة عن معهد «ليجاتوم» ومركزه الرئيسي في لندن، بالاستناد الى تصدر قطر المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط لجهة متوسط العمر المتوقع، والنتائج الصحية للمرضى، وارتفاع نسبة الاستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية في الدولة، بالإضافة إلى ادراج قطر ضمن قائمة الخمسة والعشرين دولة الأفضل عالمياً من حيث جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول اليها. وأتت جائحة كورونا “كوفيد- 19” التي شهدها العالم على مدى أكثر من عام، لتؤكد على قوة وصلابة القطاع الصحي في قطر الذي استطاع أن يتصدى للوباء ويوفر شتى خدمات الرعاية الصحية طيلة فترة الجائحة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر، بالتوازي مع زيادة السعة السريرية وتخصيص العديد من المراكز والمستشفيات لعلاج مرضى كورونا. وكمبادرة منها لدعم وتطوير القطاع الصحي في قطر والمساهمة بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تولي قطاع الرعاية الصحية حيزاً كبيراً من نظرتها المستقبلية، خطت مجموعة الفردان خطوتها الأولى ضمن القطاع مع افتتاح “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن”.

استطاعت المجموعة من خلال شراكتها الاستثنائية مع “نورث وسترن مديسن” ومقرها شيكاغو، ان تأتي بأحد أبرز أنظمة الصحة الأكاديمية الرائدة الى قطر، حيث يعتمد النظام الصحي في “نورث وسترن مديسن” بشكل أساسي على البحوث الطبية لكلية الطب فاينبرغ في جامعة نورث وسترن، والمصنّفة كواحدة من أفضل كليات الطب البحثية في العالم.

كما ساهمت هذه الشراكة بتعزيز نقاط القوة لدى كلا المؤسستين، والمتمثلة في إرث مجموعة الفردان وسمعتها الرفيعة في تقديم تجارب الضيافة الفاخرة والرفاهية، وتاريخ نورث وسترن مديسن العريق وريادتها في القطاع الصحي. وقد أتى افتتاح مركز الرعاية الطبية الجديد، ليحدث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية في قطر والمنطقة، حيث يتبنى المركز نموذجاً أميركياً للرعاية الصحية يتمحور بشكل أساسي حول المريض، أي يضع المريض وصحته على رأس أولوياته وفي صلب استراتيجيته، وذلك من خلال توفير خدمات رعاية صحية متقدمة وعالمية المستوى بالاعتماد على أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.

تعليقاً على ذلك قال السيد عمر حسين الفردان الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الفردان: “خلال السنوات القليلة الماضية ارتقت قطر الى المنافسة العالمية في القطاع الصحي حيث ثبّتت اسمها على خارطة أوائل الدول في العالم لجودة الرعاية الصحية التي توفّرها لكافة المواطنين والمقيمين على ارضها، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والدعم غير المتناهي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتعزيز وتطوير القطاع الصحي في قطر. كما إن الإدارة الحكيمة للأزمة الاستثنائية التي واجهت العالم بأسره وتمكًن قطر من التصدي لفايروس كورونا كوفيد- 19 والحد من انتشاره، هو خير دليل على الرؤية الثاقبة لقطر 2030 ومدى قوة وصلاب وتطوّر القطاع الصحي في قطر على كافة المستويات.”وأضاف:” إنّ دخولنا القطاع الصحي من خلال افتتاح الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن هو خطوتنا أولى، والتحد الجديد الذي اتّخذته مجموعة الفردان على عاتقها للمساهمة في دعم القطاع الطبي في قطر وتوفير رعاية صحية متقدّمة وعالمية المستوى بالإضافة الى مساهمتها كما في كافة قطاعات عملها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030”.

كما استطاعت الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن أن تتميّز عن منافسيها في السوق القطري من خلال تبنيها نهجاً متعدد التخصصات، ونموذجاً أميركياً في الرعاية الصحية، يتمحور حول المريض، أي يضع المريض وصحته على راس اولياته. وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور جاريد س. روبنز، أستاذ مساعد وطبيب في قسم الأمراض النسائية والتوليد، والمدير الطبي – لخدمات الصحة العالمية في الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن: “نحن في المركز على يقين بأن نهجنا متعدد التخصصات الفريد من نوعه في المشهد القطري، والذي يقوم على التعاون بين مختلف المرافق الصحية على كافة المستويات والاصعدة، سيوفر لكافة المرضى الوافدين الى المركز رعاية طبية متقدمة وتجارب استثنائية وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وعلى سبيل المثال، نحن اليوم نتعاون بشكل وثيق مع قسم طب الغدد الصماء والتناسلية والعقم من خلال نهج مدمج سيمكننا من توفير العلاجات لمختلف الحالات الطبية، عبر مجموعة من أكفأ الخبراء والاختصاصيين، مما سيميّزنا عن غيرنا من مقدمي الرعاية الصحية في السوق المحلية”.

يعمل الأطباء المعتمدين في مركز الرعاية الطبية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية على توفير رعاية صحية عالمية المستوى في العديد من التخصصات مثل الأمراض الجلدية، والطب الباطني، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الغدد الصماء والتناسلية والعقم، وجراحة العظام، وطب الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، والطب الطبيعي وإعادة التأهيل، كما يوفر المركز أيضًا أخصائي صحة مؤهلين بدرجة عالية في كل من تخصصات العلاج الطبيعي والتغذية السريرية، وإعادة التأهيل، والتصوير التشخيصي والمختبر.

ومن جهة اخرى يعمل مركز الرعاية الطبية أيضاً على إطلاق مجموعة من التخصصات العلاجية الجديدة في المستقبل القريب، والتي ستشمل: طب العيون والجراحة التجميلية، إلى جانب الصحة التنفيذية (الفحص الوقائي الشامل). وتعتبر الصحة التنفيذية من اهم انجازات “الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن” السبَاقة من نوعها في السوق القطري والتي تقدم مفهوم الصحة على المدى الطويل، عبر الفحص الوقائي الشامل الذي يُمْكِنْ من خلاله تحديد أية عوامل خطرة لأمراض قد يعاني منها المريض، وذلك من خلال سلسلة من الاختبارات وإجراءات الكشف والتشخيص المبكر، والتي يتم إجراؤها من قبل فريق طبي متعدد التخصصات، حيث تعمل على استباق المشاكل الصحية المحتملة قبل حدوثها، وتوفير رعاية صحية شخصية متخصصة للحالات والأمراض والإصابات، وتعزيز الصحة العامة، بما في ذلك إدارة التغذية واللياقة البدنية والإجهاد.

وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور دانيل ديرمان، نائب الرئيس الأعلى، والرئيس التنفيذي للابتكار في الفردان الطبية “ونورث وسترن مديسن: “نحن نتطلع قدماً الى بدء توفير خدمات الطب الوقائي الشامل الى كافة المواطنين والمقيمين على أرض قطر، وذلك من خلال برنامج نورث وسترن مديسن لخدمات الصحة التنفيذية المميّز والفريد من نوعه في السوق القطري. ويعمل البرنامج على توفير فحص وقائي شامل للمرضى، يمكن من خلاله تحديد أية عوامل خطر للأمراض التي قد يعانون منها في المستقبل”.

وأضاف: “منذ تأسيسها، بنت الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن استراتيجيتها على التميّز في الخدمة وتوفير رعاية صحية عالمية المستوى. وقد استطاعت مجموعة الفردان من خلال شراكاتها مع نورث وسترن مديسن، الدمج بين ارثها العريق في تقديم خدمات الضيافة الفاخرة وتاريخ نورث وسترن مديسن الحافل في القطاع الطبي، لتاتي الى قطر بتجربة استثنائية للرعاية الصحية”.

ومن قلب مدينة الـ “لوسيل، مدينة المستقبل في قطر، ومن خلال استخدام أحدث المعدات الطبية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يتلقى كافة المرضى الوافدين الى المركز، رعاية طبية عالمية الجودة والمستوى على أيدي نخبة من الأطباء الكفؤين، الذين تعهدوا بتكريس كامل جهودهم لخدمة المرضى ورعايتهم.

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