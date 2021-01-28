بروفيسور في علم الأعصاب التنمويّ للثدييّات وعلم الوراثة في كلّيّة الطبّ بجامعة نيقوسيا

د. ستافروس مالاس

“صنّفت صحيفة فاينانشل تايمز نيقوسيا على أنّها المدينة الأولى في أوروبا، من حيث نمط الحياة والتعليم التي يقلّ عدد سكّانها عن 500,000 نسمة”

يسر مجلة “المستشفى العربي” أن تلتقي الدكتور ستافروس مالاس، أستاذ في علم الأعصاب والوراثة في كلية الطب في جامعة نيقوسيا، للحديث عن كلية الطب في جامعة نيقوسيا والإضاءة على برامجها والاتفاقيات المبرمة وغيرها. وفي ما يلي نص الحوار.

لنبدأ الحديث عن بعض المعلومات الأساسيّة حول حياتك المهنيّة، وكيف انتهى بك الأمر هنا في كلّيّة الطبّ بجامعة نيقوسيا؟

بعد أن أنهيت دراستي في لندن، عملت لعدّة سنوات في مجلس البحوث الطبّيّة في المملكة المتّحدة حيث وضعت عدّة مشاريع حول كيفيّة تحكّم مجموعات معيّنة من الجينات في نموّ دماغ الجنين لدى الفئران. وواصلت هذا العمل في قبرص، حيث أسّست الوحدة الأولى والوحيدة لإنتاج الحيوانات المعدّلة جينيًّا.

في عام 2011، أخذت استراحة قصيرة من الحياة الأكاديميّة وشغلت منصب وزير الصحّة في جمهوريّة قبرص لمدّة أربعة عشر شهرًا. وبصفتي مؤمنًا قويًّا بجودة التعليم الطبّيّ، فقد عملت على الإطار القانونيّ والتنظيميّ، ما أدّى إلى إنشاء ثلاث كلّيّات طبّيّة، واحدة عامّة (وطنيّة) واثنتان خاصّتان (دوليّتان). يسعدني أن أرى الكلّيّات الثلاث مزدهرة، حيث يتدرّب فيها أكثر من 300 طالب سنويًّا، ما يقدّم مساهمة ماليّة وسمعة إيجابيّتين جدًّا لقبرص. وقبل عامين، كلفتني جامعة نيقوسيا بالمساعدة في إنشاء كلّيّة الطبّ البيطريّ التي ستعمل إلى جانب كلّيّة الطبّ. وهذه فترة شيّقة للجامعة التي تطمح إلى أن تصبح مؤسّسة تعليميّة إقليميّة رائدة للبرامج الدوليّة في مثل هذه المجالات الدراسيّة الشديدة التنافس، مثل الطبّ البشريّ والبيطريّ.

كم عدد الأشخاص الذين تديرهم؟ وهل يمكنك إخبارنا عن الموظّفين والأطبّاء الذين يدرّسون في جامعتك؟

تضمّ الكلّيّة أكثر من 600 شخص من أعضاء هيئة التدريس والموظّفين المساعدين. وبصفتنا جامعة متعدّدة الثقافات، يعكس هؤلاء الأشخاص هذه الخلفيّة المتنوّعة. ولدينا أعمال سريريّة في أربعة بلدان، لذا، فإنّ قسم التعليم السريريّ لدينا متنوّع أيضًا، ما يؤثّر في فهم الطلّاب الشامل للطبّ والقدرة على التعلّم والعمل مع محترفين عالميّين.

ما هي البرامج الطبّيّة التي تقدّمونها في الكلّيّة؟ وبأيّ لغة تعلّمون؟ وما هو اختبار الدخول الذي يحتاجه الطالب للدخول إلى كلّيّتكم؟

نقدّم ستّة برامج طبّيّة تُدرّس جميعها باللغة الإنكليزيّة، وهي التالية:

البرامج الطبّيّة

دكتوراه في الطبّ (MD)، وهي شهادة جامعيّة تتطلّب 6 سنوات ويضمن جودتها الاتّحاد العالمي للتعليم الطبّيّ (WFME) عبر وكالة قبرص لضمان الجودة والإعتماد في التعليم العالي (CYQAA)، وتمنحها كليّة الطبّ في جامعة نيقوسيا.

بكالوريوس الطبّ والجراحة (MBBS)،

في جامعة سانت جورج لندن، وهي شهادة طبّيّة بريطانيّة ذات جودة عالية تتطلّب 4 سنوات، يضمن جودتها المجلس الطبّيّ العام في المملكة المتّحدة وتمنحها جامعة سانت جورج لندن.

شهادات الدراسات العليا

ماجستير في الصحّة العامّة (MPH)، وهي شهادة تُقدّم بالكامل عبر الإنترنت للمهنيّين العاملين والخرّيجين الجدد.

ماجستير في طبّ الأُسرة (MSc FM)،

وهي شهادة للأطبّاء الممارسين تُقدّم بالكامل عبر الإنترنت.

ماجستير العلوم في إدارة الخدمات الصحّيّة (MHSA)، وهي شهادة تُقدّم أيضًا بالكامل عبر الإنترنت للمهنيّين العاملين والخرّيجين الجدد.

دكتوراه في العلوم الطبّيّة، للبحث في جميع الإختصصات أو التخصّصات في الطبّ.

الجدير بالذكر أن شروط الدخول تختلف بحسب البرنامج، لذا يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ما هي شروط التقديم للطلّاب وقبولهم في كليّة الطبّ؟ وماذا عن الطلّاب الأجانب الوافدين من الخارج؟

تُعد كليّة الطبّ بجامعة نيقوسيا متعدّدة الثقافات فعلًا، لذلك يلتحق بها الطلّاب الأجانب من جميع أنحاء العالم. ونستضيف أكثر من 1000 طالب من 64 دولة، وافدين من أماكن بعيدة مثل الولايات المتّحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

يشعر الأهل بالإرتياح حيال تصنيف منظّمة الصحّة العالميّة قبرص الدولة الأكثر أمانًا في العالم للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا، ويشتهر سكّانها بالترحيب الحارّ والودّي الذي يمدّونه للزوّار. وصنّفت صحيفة فاينانشل تايمز نيقوسيا على أنّها المدينة الأولى في أوروبا من حيث نمط الحياة والتعليم، التي يقلّ عدد سكّانها عن 500,000 نسمة.

تبدأ غالبيّة برامجنا في فصل الخريف، لذلك يجب على الطلّاب المحتَمَلين إكمال طلباتهم والمتطلّبات الأخرى ليتمّ النظر في قبولهم قبل بداية الفصل الدراسيّ.

هل لديكم أيّ ارتباط بكلّيّات الطب خارج قبرص؟

لدينا شراكة طويلة الأمد مع جامعة سانت جورج لندن. فهذه الجامعة، التي يزيد عمرها عن 250 عامًا، هي مؤسّسة التعليم العالي الطبّيّة والصحّيّة المتخصّصة الوحيدة في المملكة المتّحدة. ومنذ عام 2011، وبالشراكة مع جامعة نيقوسيا (UNIC)، وهي أكبر جامعة في قبرص، تقدّم جامعة سانت جورج للطلّاب برنامج بكالوريوس في الطبّ والجراحة لمدّة 4 سنوات في نيقوسيا، قبرص. فهذا البرنامج، الذي يركّز حقًّا على المريض، يقدّم للطلّاب نهجًا عالميًّا للطبّ.

في ما يلي بعض شراكاتنا الدولّية الأخرى:

الكلّيّة الملكيّة البريطانيّة للممارسين العامّين (RCGP)

معهد كارولينسكا، السويد

جامعة أوفييدو، إسبانيا

الكلّيّة الملكيّة للجرّاحين في إنكلترا

ما هي المزايا التي تقدّمونها للطلّاب مقارنة بالكلّيّات الطبّيّة الأخرى؟ وما هي مرتبتكم في الترتيب العالمي؟

تواصل جامعة نيقوسيا السعي لتحقيق التميّز على مستوى العالم. وبحسب تصنيف الجامعات لعام 2020، الذي تنشره مجلّة تايمز للتعليم العالي (THE)، احتلّت جامعة نيقوسيا المرتبة 42 في العالم في مجال التعليم ذي الجودة العالية، وتُعتبر من بين أفضل 301-400 جامعة على مستوى العالم من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي بشكل عامّ.

وكانت جامعة نيقوسيا أوّل جامعة في الاتّحاد الأوروبي تحصل على 5 نجوم QS في التعليم عن بعد، وأوّل جامعة على مستوى العالم تحصل على اعتماد ثلاثيّ لجودة التعلّم عبر الإنترنت. وجامعتنا رائدة في التعلّم عبر الإنترنت/عن بعد في أوروبا، حيث تدعم برامج الشهادات الخاصّة بها، فضلاً عن برامج شركائها في تقديم شهادات مشتركة. وأثبتت هذه الخبرة على شبكة الإنترنت أنّها استثنائيّة في تقديم المناهج في أثناء الانتقال إلى التعلّم المدمج لتلبية أنظمة الصحّة العامّة في خلال الجائحة.

عند مقارنة كلّيّات الطبّ الأخرى، نرى العديد من المزايا:

مع هذا العدد من الطلّاب عالميًّا، نحن فخورون بخرّيجينا الذين يمارسون مهنة الطبّ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتّحدة الأميركيّة وكندا والمملكة المتّحدة وأستراليا ودول الاتّحاد الأوروبيّ وإسرائيل ولبنان وغيرها من البلدان. فمكتب الوظائف في كلّيّة الطبّ يولي اهتمامًا كبيرًا لنجاح الطلّاب الذي يتّضح من معدّل التوظيف بعد التخرّج بنسبة 99٪ في المراكز الطبّيّة في جميع أنحاء العالم. وبالتحديد، تَوظَّف الخرّيجون الذين نالوا شهادة دكتوراه في الطبّ بنسبة 100٪، والخرّيجون الذين نالوا شهادة بكالوريوس الطبّ والجراحة بنسبة 99.35٪.

تتمّ ملاءمة الطالب مع مدرّس شخصيّ من اليوم الأوّل ويمكنه حضور اجتماعات فرديّة منتظمة مع مستشارينا المهنيّين ليتتبّعوا دراساته والخطوات التي يجب القيام بها لممارسة مهنته في البلد الذي يرغب العمل فيه. ومن خلال تحديد هذه المسارات للممارسة، يمكن لجميع الطلّاب التخطيط مع المستشارين المهنيّين لوضع جداول زمنيّة ومتطلّبات التقديم معًا بناءً على الدولة والتخصّص الذي يسعون لممارسته في المستقبل. تُؤمَّن لجميع الطلّاب الوافدين إلى كلّيّة الطبّ بجامعة نيقوسيا، الإقامة في مساكن الطلّاب الجديدة التي تعيد تعريف حياة الطلّاب الحديثة. وهي تتكوّن من ثلاثة مجمّعات منفصلة – “سيكس” و”يو” و”تراينغل” – تُعدّ من بين أكثر مساكن الطلّاب المذهلة التي أُنشئت في أوروبا.

إنّ الجمع بين مجموعات متعدّدة الثقافات والبنية التحتيّة الحديثة ومعرفة اللغة الإنكليزيّة وتكاليف المعيشة المعقولة والتاريخ الغنيّ والبيئة الطبيعيّة الجميلة، يجعل هذه المساكن مكانًا مثاليًّا للدراسة لمجموعتنا الطلّابيّة العالميّة.

ما نوع الفرص البحثيّة التي تقدّمونها لطلّابكم؟

للطلّاب العديد من الفرص للبحث في كلّيّتنا، ومنها: