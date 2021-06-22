أحمد بن سعيد يفتتح رسمياً معرضي الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط 2021

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة معرضي ومؤتمري الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط 2021

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة معرضي ومؤتمري الصحة العربي (آراب هيلث) وميدلاب الشرق الأوسط 2021 رسمياً.

ستستقبل الفعاليات المشتركة للحدث الذي يقام تحت شعار “بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام” أكثر من 20 ألف شخص خلال معرضي الرعاية الصحية والمختبرات الذي تستمر فعالياته لأربعة أيام، والتي تقام على أرض مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين 21 إلى 24 يونيو 2021.

من المتوقع حضور 1500 شركة عارضة من 62 دولة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة مع عودة قطاع الرعاية الصحية للانتعاش بعد التحديات والصعوبات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وتعليقاً على الافتتاح الرسمي للمعرض، قال ووتر مولمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة” إنفورما ماركيتس:

” بصفتنا أكبر معارض قطاع الرعاية الصحية وصناعة المختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلدينا دور أساسي نلعبه في تطوير قطاع الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي أيضًا”.

وقد حقق كلاً من: آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرضين للرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمالاً تزيد قيمتها عن 3.7 مليار درهم إماراتي خلال نسخة 2020 من المعرضين، وبزيادة سنوية بنسبة 3.7٪، كما ساهم المعرضين سويةً بأكثر من 756 مليون درهم في اقتصاد دبي من خلال الإنفاق المباشر وغير المباشر من قبل الزوار والشركات العارضة.

وأضاف مولمان قائلاً: “لقد أثرت الأشهر الثمانية عشر الماضية سلبياً على كل قطاع من قطاعات الأعمال في العالم، وليس فقط على قطاع الرعاية الصحية، لذا فإن فرصة إقامة المعرضين حضورياً سيكون مفيدًا جداً في دعم التعافي والانتعاش للقطاع “.

ستقوم الشركات التي تعرض أحدث ابتكاراتها، بما فيها شركة كانون ميديكال، الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لمعرض الصحة العربي، حيث سيسلط الراعي الرسمي للذكاء الاصطناعي للحدث الضوء على مجموعة من الحلول بما في ذلك منصة التشغيل الآلي الجديدة لمنصة HIT وأحدث تقنيات الموجات فوق الصوتية ومحرك الشركة الذكي المتقدم Clear-IQ لكلٍ من: التصوير المقطعي المحوسب والرنين المغناطيسي.

وبهذه المناسبة، قال كينتارو سوزوكي، مدير القسم الطبي في كانون الشرق الأوسط: “ستواصل كانون ميديكال الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، حيث تعد منطقة رئيسية لأعمالنا، وقد قمنا بالفعل بعقد مجموعة من الشراكات المهمة والبارزة في المنطقة”.

وأضاف سوزوكي قائلاً: “سيتعرف المشاركون الذين يحضرون معرض الصحة العربي (آراب هيلث) بشكل مباشر على تطور تقنيات التصوير التشخيصي، فلا شيء يضاهي تجربة استكشاف هذه الابتكارات عن قرب وشخصي، ولهذا فإننا فخورون بقيادة مجموعة من العروض الحية التي سنستعرض من خلالها مزايا الإنتاجية والتشغيل وسير العمل لحلولنا”.

واختتم سوزوكي حديثه قائلاً: ” نود أن نشكر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بالنيابة عن شركة كانون ميديكال على جهودها المبذولة في السيطرة على الجائحة ووقف انتشارها وجعل الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر البلدان أمانًا في العالم للعيش فيها”.

هذا وستُعقد مجموعة من المؤتمرات كجزء من فعاليات مؤتمر الصحة العربي اليوم، بما في ذلك انعقاد مؤتمرين جديدين هما: مؤتمر الصحة العامة ومؤتمر الصيدلة واكتشاف الأدوية، بالإضافة إلى عودة انعقاد مؤتمر الأشعة ومؤتمر النساء والتوليد ومؤتمر الجراحة ومؤتمر الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، ومن جهة أخرى، يبدأ جدول أعمال مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط اليوم بإدارة المختبرات وأمراض الدم.

سيشهد كلا الحدثين مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين، ونقاشات الطاولة المستديرة وإحاطات حول ما يشهده هذا القطاع من تطورات، بالإضافة إلى عرض المنتجات وتعزيز فرص التواصل، فضلاً عن سلسلة من الاجتماعات الثنائية المجدولة مسبقاً مع التركيز في الوقت عينه على خلق الفرص وإقامة العلاقات الدائمة.

وستبقى المنصات الرقمية لكلا الحدثين متاحة للمشاركين الذين لم يتمكنوا من حضور المعرضين شخصياً لغاية 22 يوليو 2021، أي الشهر الذي يلي إقامة المعرض، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم للتواصل وإبرام الصفقات من جهة وبناء قاعدة جماهير مستهدفة من خلال تقنية مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.

تبدأ فعاليات كلا المعرضين رسمياً عند الساعة 10:00 من صباح يوم الاثنين 21 يونيو 2021 ويختتمان فعالياتهما عند الساعة 5:00 من مساء يوم الخميس 24 يونيو 2021.