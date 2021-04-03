“إيفوتك” تعتزم استعراض أحدث أنظمتها لتتبُّع المنتجات وتطبيقاته في قطاع الأدوية خلال مشاركتها في “دوفات”

الشركة تسلط الضوء على الإمكانات المتطورة لنظام “سمارت تراك” لضمان سلامة سلاسل التوريد

جهاد طيارة، الرئيس التنفيذي لشركة “إيفوتك

أعلنت شركة “إيفوتك” عزمها استعراض نظامها المتطوّر للتعقب والتتبع “سمارت تراك” (SmartTrack) خلال مشاركتها في “مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2021″، المقرّر انعقاده في الفترة بين 5 و7 أبريل المقبل في “مركز دبي التجاري العالمي”، وذلك في المنصة رقم (4C10). وتهدف الخطوة إلى تسليط الضوء على المزايا المتطورة لنظام “سمارت تراك” الذي يتمتع بإمكانات عالية في تمييز المُنتجات باستخدام الترميز التسلسلي والذي يمثل تحدياً كبيراً لقطاع الرعاية الصحية. كما ستقوم “إيفوتك” خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي بتسليط الضوء على آلية عمل هذا النظام ومنصات الحوسبة السحابية التي يعتمد عليها لتعقُّب وتتبُّع عناصر سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءة والموثوقية على صعيد قطاع الرعاية الصحية.

وتؤكد الظروف الراهنة الحاجة لتعزيز سلاسة منظومة الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المستشفيات والصيدليات والمستهلكين، والارتقاء بجودة الحياة عموماً. وتمَّ تصميم “سمارت تراك” لضمان التحقق من سلامة وموثوقية وصلاحية كافة العقاقير والأدوية والتجهيزات الطبية عند دخولها أراضي الدولة. ويتيح هذا النظام تتبُّع ورصد وتحليل الأصناف الدوائية من مرحلة الإنتاج لغاية وصولها للمُستهلك النهائي، ليُسهم بذلك في زيادة الثقة والمصداقية في الخدمات الطبية والصيدلانية.

وقال جهاد طيارة، الرئيس التنفيذي لشركة “إيفوتك”: “اكتسبت سلاسل التوريد العالمية مجدّداً أهميةً غير مسبوقة، لا سيّما في ظل التحديات الناجمة عن انتشار جائحة (كوفيد-19)، والتي تركت تداعيات كثيرة على سلسلة التوريد ضمن قطاع الرعاية الصحية. وأصبحت الأدوية المزيفة تشكل خطراً متزايداً على الصناعات الدوائية والصحة العامة. ويوفر نظام “سمارت تراك” من إيفوتك حلاً فعالاً لهذه التحديات بالاعتماد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، متيحاً متابعة بيانات ومسار الأدوية والمنتجات الطبية خلال انتقالها من المصنع إلى البائع إلى المُستهلك. ولذلك، فإن هذه المنصة الذكية تجعل عمليات سلاسل التوريد أكثر مرونة وتعزز الفعالية التشغيلية، وتوفر للمُستهلكين معلوماتٍ موثوقة حول مصدر المنتجات والخدمات المُقدَّمة، لتضمن بالتالي سلامة الإنتاج وسرعة التوزيع”.

ويعتمد نظام “سمارت تراك” على تكنولوجيا البلوك تشين، ويشكل أداةً حيوية للربط وضمان سلامة المنتجات، ومكافحة التزوير من خلال توحيد جهود كافة الأطراف المعنية بمنع تزوير المنتجات، وتوفير الحلول لتلوُّث المنتجات أو نقصها. ويوفّر هذا النظام للمستهلكين القدرة على التحقق من موثوقية وأصالة المنتجات في جميع المراحل الرئيسية لسلاسل التوريد العالمية. وتشمل تطبيقات ومجالات استخدام “سمارت تراك” مجموعة واسعة من القطاعات، إلا أن “إيفوتك” ستركز على تطبيقات هذا النظام في قطاع الأدوية خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من “مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات”.