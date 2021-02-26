الأطباء في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق يعلنون عن المرحلة التمهيدية للدراسة الوطنيّة لإختبار الأمصال

كجزء من واجب الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) والمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأمريكية – مستشفى رزق، في مواجهة التحديّات الطبيّة المتعلّقة بالصحّة العامة بشكل عام، وتنفيذاً لمهمّة أساسيّة وهي الوصول الى مناعة القطيع ضد COVID-19 في خضمّ جائحة كورونا في لبنان، قام فريق بحثي مؤلّف من أساتذة وأطباء من المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق ببدء وتنفيذ مبادرة بحثية فريدة من نوعها تحت إشراف وتوجيهات الدكتورة رولا حصني سماحة، أستاذة الطب ورئيسة قسم الأمراض المعدية.

قام فريق البحث بإدارة الدكتور أحمد مهدي بالتواصل مع البلديّات اللبنانية ومخيمات اللاجئين، وأجرى 13,700 فحص مناعة أي اختبار الأجسام المضادة لـCOVID-19 لسكان 137 بلدية من 8 محافظات لبنانية و26 منطقة لبنانية مختلفة.

تمّ إجراء مقابلات مع مرضى من مختلف الفئات العمريّة تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 عامًا، وتم تجنيدهم واختبارهم بحثًا عن الأجسام المضادة لفيروس SARS-CoV2.

تماشيًا مع شعار المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية- مستشفى رزق وهو الطب بإنسانيّة، يهدف هذا البحث الى تقييم حالة مناعة القطيع لـSARS-CoV2 في مناطق مختلفة في لبنان، وتقديم اختبارات أمصال مجانيّة للمواطنين المشاركين بهدف المساعدة في توجيه سياسات وقرارات الصحّة العامة في لبنان.

الآن وبعد انتهاء مرحلة البحث، سيشرع الفريق في تحليل البيانات وعرض جميع الاستنتاجات المتعلّقة بهذه الدراسة قريباً.