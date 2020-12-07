تكريم الفائزين بجائزة حمدان الطبية للدورة الحادية عشرة

سعادة عبد الله بن سوقات

يقام الاربعاء في التاسع من ديسمبر 2020 حفل تكريم 10 فائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، محوراً رئيساً لها، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية، ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

صرح بذلك سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة مشيراً الى أن الجائزة تختتم بهذا الحدث الهام دورتها الحادية عشرة 2019-2020، لتسليط الضوء على جهود العلماء والباحثين ممن ساهموا في تحقيق طفره نوعية في مستوى الخدمات الطبية والصحية عالمياً وأقليمياً ومحلياً ، كما اشار الى أن الحفل يقام هذا العام افتراضياً تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19

سعادة الدكتور أحمد الهاشمي

ومن جانبه فقد اشار سعادة الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة الى ان نظراً للظروف الراهنة فقد قررت الجائزة ان الحفل سوف يعقد افتراضياً تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد، وذلك باستخدام احدث التقنيات لتسهيل المشاركة على الجميع.