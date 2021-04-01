رئيس مجلس الوزراء يزور مركز التطعيم المؤقت ضد فيروس كوفيد- 19

زار معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مركز التطعيم المؤقت ضد فيروس كوفيد- 19 الذي افتُتح في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك للاطلاع على خطة توسيع الدولة للبرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد- 19.

تفقد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المركز الذي تديره مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وستركز المرحلة الأولى في المركز على تطعيم المعلمين وموظفي المدارس، بالإضافة إلى العمال الأساسيين الآخرين وأفراد المجتمع الذين يستوفون معايير الأهلية. كما استمع معاليه إلى شرح حول آلية العمل بشكل عام والقدرة التشغيلية للمركز والإجراءات الطبية المتبعة. رافق معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة وعدد من كبار مسؤولي القطاع الصحي ووزارة التعليم والتعليم العالي.

وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: “تركزت جهودنا حتى الآن في برنامجنا الوطني للتطعيم ضد (كوفيد- 19) على تطعيم الفئات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بهذا المرض، مثل كبار السن، والأشخاص المصابين بحالات مرضية مزمنة وحادة، وكوادر الرعاية الصحية، والعاملين الأساسيين والعاملين في الخطوط الاولى”. واشارت سعادتها انه بافتتاح هذا المركز الجديد سنتمكن من زيادة قدرتنا الاستيعابية على تطعيم المزيد من العاملين الأساسيين وإتاحة المزيد من الفرص لأفراد الجمهور للحصول على التطعيم.

سعادة الدكتورة حنان الكواري دعت جميع الأفراد الأكثر عرضة للمخاطر الصحية المرتبطة بهذا المرض والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً ولم يحصلوا على التطعيم حتى الآن إلى المبادرة بحجز موعد للتطعيم.

من جانبها أوضحت الدكتورة مريم عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية انه لضمان سلامة المجتمع وسير عملية التطعيم بصورة سلسة وفعالة، سيتم إرسال الدعوات للحصول على التطعيم بشكل تدريجي وعلى مراحل، حيث سيتلقى المعلمون وموظفو المدارس رسالة نصية قصيرة تدعوهم إلى الحضور إلى مركز التطعيم في مواعيد محددة.

ونوهت الى انه سيتم إعطاء اللقاح فقط للأفراد الذين تلقوا دعوة وسيطلب من الآخرين الانتظار حتى تلقيهم دعوة عبر الرسائل القصيرة.

وأضافت أن عملية التطعيم مستمرة بالآلية نفسها، حيث سيتم إعطاء اللقاح على جرعتين في مركز التطعيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بفاصل ثلاثة أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية.

يُطلب من الزوار حمل بطاقة صحية سارية المفعول عند الحضور إلى موعد التطعيم المقرر ويتوجب عليهم الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، بما في ذلك ارتداء الكمامات والتأكد من نظافة اليدين والحفاظ على التباعد الجسدي.