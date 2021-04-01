سعادة وزير الصحة العامة تزور وحدة المرضى الداخليين الخاصة لما بعد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) بمركز قطر لإعادة التأهيل وتلتقي بعدد من المرضى

قامت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة، بزيارة وحدة المرضى الداخليين المخصصة لما بعد الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) المتواجدة بمركز قطر لإعادة التأهيل والتي تم تأسيسها لتقديم برنامج إعادة تأهيل شامل للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة الحدة ناتجة عن إصابتهم بكوفيد- 19 بهدف مساعدتهم خلال فترة التعافي من المرض.

زارت سعادتها اثنين من مرضى فيروس كوفيد- 19 الذين يتلقون الرعاية حالياً بمركز قطر لإعادة التأهيل بعد إصابتهم بأعراض فيروس كورونا (كوفيد- 19) الشديدة، حيث أدت إصابة كل حالة منهما بالمرض لمدة طويلة وبأعراض شديدة إلى انخفاض قدرة الرئة وضمور العضلات وبالتالي انخفاض قدرة الجسم على التحمل. وقد أمضى كلا المريضين أشهر عدة بالمستشفى بما في ذلك قضاء فترات على أجهزة التنفس الاصطناعي بوحدات العناية المركزة، وتتطلب حالة المريضين حالياً رعاية تأهيلية مكثفة لتعزيز قوة الجسم العضلية وتمكينهما من استعادة القدرة على الحركة بشكل طبيعي. وقد أشار كلا المريضين خلال حديثهما مع وزيرة الصحة العامة إلى أنهما لم يعتقدا أبداً أن الإصابة بهذا الفيروس قد تؤدي إلى الإصابة بأعراض مرضية حادة وشديدة لهذه الدرجة، كما أشادا بمستوى الرعاية التي تلقياها في مركز قطر لإعادة التأهيل.

وقد عبرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، عن سعادتها بتعافي المرضى، وقالت: ”في حين أن غالبية المرضى يتعافون بشكل كامل من عدوى فيروس كورونا (كوفيد- 19)، إلا أن هناك بعض المرضى الذين قد يواجهون عواقب صحية كبيرة ولفترات طويلة” وحثت سعادتها السكان ممن يستوفون معايير أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19) في المرحلة الحالية إلى الحصول على اللقاح بأقرب فرصة ممكنة للحد من خطر الإصابة بأعراض (كوفيد- 19) الشديدة، وخاصةً لمن تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس الخطيرة. كما حثت سعادتها أي شخص يعاني من أعراض فيروس كورونا (كوفيد- 19) على الذهاب إلى أي مرفق صحي تابع له أو الاتصال على الخط الساخن على الرقم 16000 لتجنب حدوث أي تدهور بالحالة الصحية”.

وكان أحد المريضين اللذين التقت بهما سعادة الدكتورة حنان الكواري، وهو مريض يبلغ من العمر 65 عاماً، قد تم إدخاله للمستشفى في شهر سبتمبر 2020 بسبب إصابته بأعراض حادة لكوفيد- 19، ثم تم نقله لمركز قطر لإعادة التأهيل مطلع شهر فبراير الماضي لاستكمال برنامجه العلاجي حيث لا يزال بحاجة للدعم بالأوكسجين ويعاني من تأثير كوفيد- 19 على قدراته البدنية. أما المريض الثاني، وهو مريض يبلغ من العمر 56 عاماً، فقد أدخل المستشفى منذ فترة تزيد عن الشهر بسبب إصابته بكوفيد- 19، ولا يزال يعاني من أعراض التعب الشديد. وقال المريض: “أحمد الله على نجاتي من مرض كوفيد- 19 وأدعو الله بتمام الشفاء لي وللمرضى الآخرين خلال فترة التعافي من المرض وإعادة التأهيل. أواصل عملية التعافي من المرض وإعادة التأهيل بشكل بطيء بسبب تأثير هذا المرض على قدراتي البدنية وقوة العضلات. لم أكن أدرك قبل المرور بهذه التجربة أن الإصابة بهذا الفيروس يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان بهذه الطريقة ولمثل هذه الفترة الطويلة من الزمن”.

يمكن للمرضى الذين كانوا في وحدة العناية المركزة جراء إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد- 19) أن يعانوا من متلازمة ما بعد العناية المركزة والتي تتضمن المشاكل الصحية التي قد تستمر بعد الخروج من الوحدة.

الدكتورة هنادي الحمد، قائد برنامج الشيخوخة الصحية في الاستراتيجية الوطنية للصحة والمدير الطبي لمركز قطر لإعادة التأهيل، أشارت إلى أن المرضى بعد إصابتهم بأعراض فيروس كورونا (كوفيد- 19) الخطيرة غالباً ما يواجهون تحديات رئيسية خلال فترة علاجهم. وأضافت قائلةً: ”تماشياً مع النتائج المتوصل إليها عالمياً، شهدنا أن المرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا (كوفيد- 19) الخطيرة هم أكثر عرضة للإصابة بضعف عام مستمر في الجسم، أو خلل إدراكي أو وظيفي في الدماغ، وكذلك مشاكل في الصحة النفسية بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا (كوفيد- 19) الأولية، ويكثر ذلك بشكل خاص للمرضى الذين دخلوا في غيبوبة في وحدة العناية المركزة”. وأضافت: “استفاد من هذا المرفق الكثير من المرضى الذين أصيبوا بأعراض فيروس كورونا الخطيرة، حيث أنهم اعتمدوا على خبراء إعادة التأهيل لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على الحركة بعد فترة طويلة من أصابتهم بالمرض والأعراض الشديدة. لقد انتقل لدينا العديد من المرضى الذين كانوا في وحدات العناية المركزة المتواجدة بالمرافق المخصصة لعلاج فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وعلى الرغم من أن هؤلاء المرضى لم يعودوا مصابين بالفيروس إلا أن شدة المرض خاصةً في حال الغيبوبة واستخدام أجهزة التنفس الاصطناعية أدت إلى تدهور جسدي كبير يتطلب علاجات محددة وخاصة، والتي تشمل العلاج الطبيعي، والوظائفي، والنطق لاستعادة المهارات الأساسية عند المريض”.

الدكتور رفعت سعد، رئيس برنامج العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل للبالغين بمركز قطر لإعادة التأهيل، أوضح أن وحدة ما بعد الإصابة بأعراض فيروس كورونا (كوفيد- 19) توفر مكاناً للمرضى للتعافي من المضاعفات الخطيرة للمرض. وأضاف قائلاً:” تركز هذه الوحدة على شفاء المرضى الذين لم يعودوا مصابين بفيروس كورونا (كوفيد- 19) ولكنهم يعانون من مشاكل صحية ناجمة عن اصابتهم بالفيروس ومنها، الهذيان، وضيق التنفس، والتليف الرئوي، والاعتلال العضلي الحاد، وغيرها من تأثيرات ضعف وتدهور الصحة. تقدم الوحدة جلسات إعادة تأهيل لمساعدة المرضى على استعادة قدراتهم ومهاراتهم إلى أقصى حد ممكن”.