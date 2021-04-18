شركة‭ ‬“ماجنتا”

نموذج‭ ‬مبتكر‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭

“ماجنتا”‭ ‬هي‭ ‬شركة‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬حديثًا‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬موارد‭ ‬القابضة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬شركات‭ ‬متنوّعة‭ ‬تشمل‭ ‬الضيافة‭ ‬والتصنيع‭ ‬والزراعة‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬ومقرّها‭ ‬أبوظبي‭.‬

تتمثل‭ ‬مهمة‭ ‬“ماجنتا”‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬لتحويل‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬ونموذج‭ ‬الأعمال‭ ‬المبتكر‭ (‬شراكة‭ ‬خاصة‭ / ‬عامة‭) ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬السريرية‭ ‬وتجربة‭ ‬فريدة‭ ‬للمريض‭. ‬شاركت‭ ‬“ماجنتا‭ ‬فارما”،‭ ‬باعتبارها‭ ‬أحد‭ ‬العناصر‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭ ‬للصيدلة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬–‭ (‬دوفات‭) ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬“جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬منصة‭ ‬عرض”‭.‬

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