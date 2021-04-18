شركة “ماجنتا” نموذج مبتكر لتحسين جودة الرعاية الصحية
شركة “ماجنتا”
نموذج مبتكر لتحسين جودة الرعاية الصحية
“ماجنتا” هي شركة رعاية صحية تم إنشاؤها حديثًا في الإمارات العربية المتحدة، وهي جزء من شركة موارد القابضة للاستثمار، وهي مجموعة شركات متنوّعة تشمل الضيافة والتصنيع والزراعة والخدمات المالية مع التركيز بشكل كبير على الرعاية الصحية، ومقرّها أبوظبي.
تتمثل مهمة “ماجنتا” في دعم القطاعين العام والخاص لتحويل تقديم الرعاية من خلال أحدث التقنيات ونموذج الأعمال المبتكر (شراكة خاصة / عامة) بهدف تحسين جودة الرعاية مع تحقيق أفضل النتائج السريرية وتجربة فريدة للمريض. شاركت “ماجنتا فارما”، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في الشركة، في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – (دوفات) وحصلت على “جائزة أفضل منصة عرض”.
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