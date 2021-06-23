شركة ABBOTT

تستعرض أحدث منتجاتها في معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط

شاركت شركة أبوت ( (Abbottالعالمية في معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسخته الحيّة في الفترة ما بين 21 إلى 24 يونيو 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

واستعرض فريق عمل الشركة أحدث المنتجات، بما فيها الإختبارين السريعين للكشف عن فيروس كورونا، أولهما اختبار مسحة الأنف التشخيصي “Panbio Antigen Nasal” والثاني هو جهاز “ID NOW” عالي الدقة والذي يعطي النتيجة خلال 5 دقائق. كما عرضت لاختبارها الجديد للكشف عن الإصابات الدماغية الطفيفة Mild Traumatic Brain Injury (TBI) ، والذي تم تطويره ليعمل بواسطة جهاز i-STAT Alinity المحمول.

خلال افتتاح المعرض، إلتقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، السيد باسم بيبي، نائب رئيس وحدة التشخيص السريع في شركة أبوت في الشرق الاوسط وافريقيا الذي قدم لسموّه شرحاً عن أهمية هذه الإختبارات ودقتها وجودتها العالية.