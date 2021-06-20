وزيرة الصحة العامة في كلمة دولة قطر أمام جمعية الصحة العالمية:

قطر تدعم الدول والمنظمات لمواجهة جائحة كوفيد- 19

أكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة أن دولة قطر تعمل بتوجيهات حكيمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعم الدول والمنظمات من أجل تجاوز جائحة (كوفيد- 19)، مشيرةً إلى أن قطر قدمت مساعدات لعشرات الدول لدعم جهودها في مواجهة الجائحة.

أضافت سعادتها في كلمة دولة قطر أمام اجتماع جمعية الصحة العالمية في دورتها الرابعة والسبعين: “كما خصصت بلادنا مساهمة بقيمة 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مساهمة أساسية مع منظمة الصحة العالمية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي لدعم برنامج العمل الثالث عشر للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً”.

كما أوضحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري أن جائحة (كوفيد- 19) أظهرت بجلاء أن الأمن الصحي يعتبر مسؤولية مشتركة، وأن العمل الجاد مسألة اساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت سعادتها أن دولة قطر عملت على تنفيذ استراتيجية شاملة لحماية السكان من خطر فيروس (كوفيد- 19). وقالت سعادتها: “لقد أدركنا منذ بداية تفشي الجائحة أهمية تبني نهجاً شاملاً على مستوى كافة مؤسسات الدولة، وتطبيق السياسات الفعّالة للحوكمة، والاعتماد على العِلم والحقائق، وإشراك الجمهور. وقد وضع نظامنا الصحي عالي الجودة، والقائم على التغطية الصحية الشاملة، خططا فعّالة للتأهب للطوارئ والقدرة على الصمود، وتفاعل مع هذا التحدي بتصميم والتزام. وعلى الرغم من أننا نواجه موجات وبائية شديدة جدا، فقد تمكنا من احتواء أعداد الوفيات إلى مستويات منخفضة”.

وأضافت سعادتها: “يسير برنامج قطر الوطني للتطعيم ضد (كوفيد- 19)، والذي يعطي الأولوية لكبار السكان والمجموعات السكانية الأكثر عرضة للخطر، بوتيرة متسارعة، حيث تم تطعيم أكثر من نصف السكان البالغين في دولة قطر بجرعة واحدة من اللقاح على الأقل”. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: “مع استمرار ظهور سلالات جديدة من الفيروس، فإن العمل على تطوير اللقاحات والعلاج وكذلك التعاون العلمي المشترك يعتبر امراً اساسياً. وطوال فترة التصدي للوباء، كانت قراراتنا وخياراتنا تسترشد بالنهج العلمي. وقمنا في عدد من الحالات بتطبيق قرارات مبتكرة في مجال مكافحة الوباء تماشياً مع الممارسات والبروتوكولات الدولية ومثال ذلك فترة عزل المصابين، والمعايير الزمنية لإنهاء العزل، واستخدام الحِمل الفيروسي لتوجيه إدارة الحالات المصابة”. وأضافت سعادتها: “كما ساهم علماؤنا على نطاق واسع في تحسين فهم الوباء على الصعيد الدولي. وبفضل قاعدة بياناتنا الواسعة من السجلات الطبية الإلكترونية، تم إجراء العديد من البحوث العلمية والتي تم نشرها في مجلات دولية مرموقة. وكمثال على تلك البحوث، فعالية اللقاح ضد السلالات الجديدة ومدة المناعة”.

وأوضحت سعادة وزيرة الصحة العامة أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، لا يجب أن تضعف الأنظمة الصحية أو تتعرض للخطر. ودعت منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي إلى دعم الاستجابة الصحية في فلسطين ليتمكن الفلسطينيون من تلقي الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، وتوفير الإمدادات والمستلزمات اللازمة.

واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن جائحة (كوفيد- 19) مثلت تحدياً غير مسبوقاً لجميع دول العالم. مضيفة: “لقد واجهنا جميعا هذه الجائحة بالعمل الدؤوب، واتخاذ الخيارات، والتعلم المستمر. وانطلاقاً من مسؤولياتنا العالمية، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمنع انتشار الوباء المقبل وإدارته على نحو أفضل مما فعلنا هذه المرة. ولهذا السبب، ترحب قطر باستنتاجات وتوصيات الفريق المستقل المعني بالتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، وتتطلع إلى عملية استكمال استعراضه، ولا سيما توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة لضمان تحقيق التغييرات والتدابير اللازمة التي تم تسليط الضوء عليها. لقد واجهنا الوباء معا، وسنخرج منه معاً ونكفل تجنب حدوث أية أزمات مستقبلية”.

يذكر أن اجتماعات جمعية الصحة العالمية بدأت انعقدت خلال الفترة من 24 مايو حتى الأول من يونيو 2021 وذلك عبر تقنيات الاتصال عن بُعد، حيث ترأست وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة. كما انتخبت جمعية الصحة العالمية سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، نائباً لرئيس الجمعية في دورتها الرابعة والسبعين.