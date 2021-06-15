كيف قام التحفيز الدماغي العميق بمساعدة مايكل فرانسيس على التركيز من جديد

لقد عانى مايكل فرانسيس، وكيل مفوّض في تطبيق القانون في هيوستن، تكساس، من نوبات الصرع طوال حياته. وكخطوة أولى في علاج أي حالة مزمنة تقريبًا، وصف طبيب مايكل دواءً لتقليل نشاط الصرع وإبقاء النوبات تحت السيطرة. بينما لاحظ مايكل في البداية أنّ هناك تحسنًا في وتيرة نوباته ومدتها، لكن سرعان ما عادت بقوة أكبر. قام الطبيب بزيادة جرعة الدواء لكن باءت المحاولة بالفشل، ثم حاول إعطائه دواءً آخر لكن لم يرى أي تحسّن.

أدّت جميع الأدوية إلى نفس النتيجة، فهو يرى تحسّن مؤقت ومن ثم تعاوده النوبات. استمر مايكل وطبيبه في تجربة الوصفات الطبية المختلفة، على أمل أن تنجح واحدة منها على المدى الطويل.

ومع ذلك، فقد تسبّبت إحدى الأدوية الأخيرة التي جرّبها في خسارته ما يقرب من 90 رطلاً في خمسة أشهر. نوباته المتكرّرة وفقدان وزنه الشديد دفعت مايكل إلى ترك وظيفته في مجال تطبيق القانون.

على أمل إيجاد حل يمكن أن يساعده في العودة إلى الحياة التي يحبّها، لجأ مايكل إلى الأطباء في مركز بايلور سانت لوك الطبي. وبعد مراجعة تاريخ مايكل في الصرع المقاوم للأدوية، كان الدكتور سمير شيث على علم بأنّ نظام NeuroPace RNS لديه القدرة على مساعدة مايكل على الشفاء.

تعمل هذه التقنية بشكل مشابه لجهاز تنظيم ضربات القلب، حيث يتم زرع جهاز صغير في منطقة الصدر، ويتم توصيله بأقطاب كهربائية موضوعة في مواقع محددة في الدماغ. تجمع هذه الأقطاب الكهربائية بيانات حول أنماط النوبات، والتي يمكن للأطباء مراجعتها واستخدامها لتطوير علاجات مخصّصة. تقوم الأقطاب الكهربائية بعد ذلك بتحفيز هذه المناطق المحددة لوقف النوبات. بفضل قوة التحفيز الدماغي العميق ودواء واحد، لم يعد مايكل يعاني من النوبات منذ 17 مارس 2017.

رعاية معروفة للحالات العصبية

تقدم سانت لوك هيلث رعاية شاملة لمجموعة واسعة من الحالات العصبية والإضطرابات الدماغية، ممّا يمنح الأمل لضحايا السكتة الدماغية والمرضى الذين يعانون من الأمراض الموهنة باستخدام الأبحاث المتقدمة والنهج التعاوني، نحن قادرون على مساعدة المرضى على استعادة الوظيفة المفقودة التي يسبّبها ورم في المخ أو سكتة دماغية أو تمزق تمدّد الأوعية الدموية الدماغية.

كوننا أوّل مستخدمي تقنية ®CyberKnife في هيوستن وأوّل مستخدمي تقنية ®Gamma Knife في مقاطعة مونتغومري، تقدّم منشآتنا أحدث التطوّرات في طب الأعصاب لعلاج المرضى بفعالية وبمدّة تعافي أقصر. تتمتّع مراكز السكتة الدماغية الشاملة المعتمدة من DNV في مركز بايلور سانت لوك الطبي ومستشفى وودلاندز بالقدرة على التدخل السريع بهدف الحدّ من تطوّر أضرار السكتة الدماغية ومنع الخلل الدائم من خلال تقنيات التدخل الضئيل. ونحن لا نقوم فقط بتقديم أحدث خيارات العلاج، بل نواصل أيضًا تطوير علاجات جديدة ومتقدمة. يعد إنشاء كمبيوتر دماغي لاستعادة الرؤية للمكفوفين وإحداث ثورة في إزالة ورم الغدة النخامية الحميد أمثلة على مشاريعنا التي تعمل على تطوير معايير الرعاية الصحية. ونحن نركّز على أن نبقى في الطليعة في علم الأعصاب في هيوستن للسنوات القادمة.

“أنا متحمّس للغاية لمستقبلي لأنني أستطيع النظر إلى المدى البعيد من ناحية مهنتي، ويمكنني بالفعل الحصول على سيارتي الخاصة، ويمكنني بعد ذلك قضاء المزيد من الوقت في العودة إلى الحياة العامة. هذا ما أتطلّع إليه أكثر من أي أمر آخر”. مايكل فرانسيس