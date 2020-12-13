مؤتمر صحة قطر 2021

يسلّط الضوء على أفضل الممارسات المتعلقة بنظم التخفيف من آثار الأوبئة وطب الكوارث والتجمعات الجماهيرية الكبيرة والإصابات

سوف يقوم مؤتمر صحة قطر 2021 بتسليط الضوء والتركيز بصورة مباشرة على جائحة كورونا (كوفيد – 19) والتخفيف من آثارها قبل واحدة من أهم الأحداث الرياضية العالمية والمتمثلة في مباريات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

تتمحور الفكرة الرئيسية للمؤتمر حول مفهوم التخفيف من آثار الأوبئة: أفضل الممارسات المتعلقة بنظم التخفيف من آثار الأوبئة وطب الكوارث والتجمعات الجماهيرية الكبيرة والإصابات، ويعدّ هذا المؤتمر ثمرة للجهود التعاونية المشتركة بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية كما يأتي هذا المؤتمر الذي يُفترض أن تستضيفه دولة قطر في الفترة 20-23 يناير2021 استعداداً لفعاليات ومباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وقد تمّ التخطيط لهذا المؤتمر الإفتراضي على أساس ما حققه مؤتمر صحة قطر 2020 من نجاح بحيث يكون هذا المؤتمر منبراً يُقدّم من خلاله الخبراء المختصّون آخر المستجدات وأحدث المعارف في مجال طب الكوارث والأمراض الإنتقالية وجراحة الإصابات والحوادث ويستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والطلبة من مختلف التخصصات والثقافات والدول.

سيقوم خلال هذا المؤتمر الإفتراضي خبراء من القطاعات الصحية المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بالتجمعات الجماهيرية والمنظمات الرياضية، والمؤسسات الأكاديمية، وقادة الرعاية الصحية، وإداريي الإستجابة للكوارث، والخبراء العالميين والهيئات الحكومية، بتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من الأحداث والفعاليات المماثلة.

قال الدكتور عبدالوهاب المصلح، رئيس مؤتمر صحة قطر 2021: “مع اقترابنا من “حالة الوضع الطبيعي” فإن المواضيع التي سيتم تناولها في مؤتمر صحة قطر 2021 ستكون أقرب ما يكون إلى الواقع الذي نعيشه على الأرض، وسوف نركّز في هذا المؤتمر على تزويد المشاركين فيه بآخر المستجدات وأحدث المعلومات حول جودة الرعاية الصحية خلال التجمعات الجماهيرية الكبيرة والإصابات إضافة إلى المستجدات وأفضل الممارسات المتعلقة بالتخفيف من آثار الأوبئة علاوة على توفير فرصة للتطوير الوظيفي لدى الكثير من العاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف التخصصات”.

وأضاف الدكتور المصلح: ”سيشارك في مؤتمرنا هذا وللمرة الأولى خبراء من الروّاد في مجال طب الكوارث والأمراض الإنتقالية والإصابات والحوادث حيث سيقدمون ما لديهم من خبرات ونتائج أبحاث وأفضل ممارسات متعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر”.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر صحة قطر 2021 سيتناول ثلاثة مسارات متعددة التخصصات وسوف يسبقه يوم تحضيري يتضمّن مجموعة من الورش التدريبية والمنتديات، وتتمثل مسارات المؤتمر الثلاثة في ما يلي:

التخفيف من آثار الأوبئة والسيطرة عليها.

التحضير لفترة ما بعد الجائحة استعداداّ للتجمعات الجماهيرية.

نظم الإصابات والحوادث لفترة ما بعد الجائحة، والأبحاث الخاصة بهذه الفترة.

سوف تتضمن المسارات المشار إليها مزيجاً من المحاضرات المباشرة، وحلقات البحث والمناقشة، والمناظرات، والتواصل التفاعلي مع المشاركين في المؤتمر، وجميع المشاركين في المؤتمر مدعوون للمشاركة في هذه الفعاليات.

للمزيد من العلومات حول المؤتمر والتسجيل للمشاركة فيه زوروا الصفحة المخصصة للمؤتمر على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:

www.hamad.qa/QatarHealth2021