مؤسسة اهل مصر تحصل على جائزة Model Hospital

حصلت مؤسسة اهل مصر على جائزةModel Hospital ضمن “المبادرة الذهبية” في القطاع الصحي التي أطلقها اتحاد المستشفيات العربية تقديراً لجهود وإجراءات استجابة المؤسسات الصحية لجائحة كورونا. وقد زار المؤسسة الاستاذ حاتم الروبي، عضو مجلس ادارة الإتحاد، لتسليم الشهادة حيث اجتمع بالمدير العام للمؤسسة الدكتورة هية السويدي.

وقد عبر الروبي عن فرحه بهذه الشهادة التي نالتها المؤسسة من بين 53 مؤسسة صحية من 10 دول عربية تقدمت للحصول عليها وهنأ الدكتورة السويدي على نتيجة الجهود التي قدمتها المؤسسة للمرضى من إجراءات متميزة ومبتكرة لمواجهة فيروس كورونا ( COVID-19 ).