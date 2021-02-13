مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية يعلن عن افتتاح عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين في مستشفى حزم مبيريك العام

في إطار الخطة الاستراتيجية الرامية إلى توفير خدمات الإقلاع عن التدخين في كافة أنحاء دولة قطر، قام مركز مكافحة التدخين – مركز معتمد من منظمة الصحة العالمية – في مؤسسة حمد الطبية بافتتاح عيادة جديدة للإقلاع عن التدخين في مستشفى حزم مبيريك العام وذلك يوم 21 يناير 2021، بحضور كل من : الدكتور أحمد الملا- مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، والسيد حسين آل إسحاق -المدير التنفيذي لمستشفى حزم مبيريك العام، والدكتور أحمد علي المحمد -المدير الطبي للمستشفى. وبذلك يضاف هذا الافتتاح إلى انجازات المركز التوسعية حيث سبق أن تم افتتاح عيادة للإقلاع عن التدخين في مستشفى الوكرة في العام الماضي.

سيكون‭ ‬عمل‭ ‬العيادة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬حزم‭ ‬مبيريك‭ ‬العام‭ ‬بالفترة‭ ‬الحالية‭ ‬مرة‭ ‬أسبوعياً‭ ‬وذلك‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬خميس‭ ‬وسيتم‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬للعيادة‭ ‬لاحقاً‭ ‬وذلك‭ ‬حسب‭ ‬حاجة‭ ‬العمل‭. ‬وسيتم‭ ‬استقبال‭ ‬الحجوزات‭ ‬بالعيادة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحويل‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬الخدمة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أطبائهم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬أو‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭. ‬وسوف‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أطباء‭ ‬وممرضين‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تدريبهم‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬العلاجات‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬المدخنين‭ ‬على‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الملا‭- ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬بمؤسسة‭ ‬حمد‭ ‬الطبية‭- ‬أن‭ ‬افتتاح‭ ‬عيادة‭ ‬جديدة‭ ‬للإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬حزم‭ ‬مبيريك‭ ‬العام‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬مهمة‭ ‬لخدمات‭ ‬المركز‭ ‬وبرامجه‭ ‬العلاجية‭ ‬الموجهة‭ ‬للسكان‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الصناعية‭ ‬وما‭ ‬حولها‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬سكانياً‭ ‬ملحوظاً‭. ‬وقال‭ ‬د‭. ‬الملا‭: ‬“إن‭ ‬دور‭ ‬عيادة‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬الجديدة‭ ‬سيدعم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مركز‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬

تحسين‭ ‬صحة‭ ‬الأفراد‭ ‬ونشر‭ ‬التوعية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬بكافة‭ ‬صوره‭ ‬وأنواعه‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬المعتمد‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬يستقبل‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تلبية‭ ‬كافة‭ ‬احتياجات‭ ‬المراجعين‭ ‬وتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬الطبية‭ ‬والدعم‭ ‬السلوكي‭ ‬الذي‭ ‬يساعدهم‭ ‬في‭ ‬الإقلاع‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العادة‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬يحث‭ ‬مركز‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬حزم‭ ‬مبيريك‭ ‬العام‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬ستقدمها‭ ‬عيادة‭ ‬الاقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬