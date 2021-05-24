وزارة الصحة العامة تصدر تحديثاً لبروتوكول الحجر الصحي واختبار الأفراد في سياق كوفيد- 19

أصدرت وزارة الصحة العامة تحديثاً لبروتوكول الحجر الصحي واختبار الأفراد في سياق (كوفيد- 19)، والذي يتضمن القواعد الخاصة بإعفاء الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا (كوفيد- 19) من الحجر الصحي، وضرورة قيام جميع المسافرين القادمين إلى دولة قطر بإجراء فحص (كوفيد- 19) في مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في البلد القادمين منه في غضون 72 ساعة قبل وصولهم إلى دولة قطر. وبدأ العمل بهذا البروتوكول الجديد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.

في هذا الإطار أوضحت الوزارة أن الشخص المتعافي من (كوفيد- 19) إذا خالط شخصاً مصاباً أو مشتبهاً بإصابته بالمرض، ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، فإنه يعفى من الحجر الصحي شريطة أن يكون قد تعافى من المرض وفقا لنتيجة مؤكدة مخبرياً واستوفى معايير انتهاء العزل الصحي، وأن يكون ذلك خلال ستة أشهر من أول نتيجة إيجابية لفحص (كوفيد- 19). كما يتعين عليه إجراء فحص (كوفيد- 19) لاستبعاد وجود عدوى من دون أعراض. بإمكان الاشخاص المتعافين الحصول على مستخرج لإثبات الاصابة المسبقة من المركز الصحي التابعين له. أما إذا ظهرت على الشخص المتعافي من (كوفيد- 19) والمستوفي لاشتراطات الإعفاء من الحجر الصحي أعراض شبيهة بأعراض (كوفيد- 19) خلال أربعة عشر يوما من مخالطة شخص مصاب، فيتعين عليه أن يعزل نفسه عن الآخرين، ويتم تقييمه سريريًا بشأن احتمالية الإصابة بـ(كوفيد- 19) بما في ذلك إجراء فحص (كوفيد- 19) PCR، وفي حال كانت النتيجة سلبية ولم يتم تحديد أي سبب آخر لهذه الأعراض، قد يطلب منه إعادة إجراء فحص (كوفيد- 19). وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إعفاء الشخص المتعافي من (كوفيد- 19) من الحجر الصحي عند عودته من السفر إذا كانت نتيجة فحص (كوفيد- 19) سلبية عند دخوله إلى البلاد، شريطة أن يكون قد تعافى من المرض وفقا لنتيجة مؤكدة مخبرياً وذلك خلال ستة أشهر من تأكيد إصابته بالمرض.

قالت الدكتورة مريم علي عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وقائد مجموعة القيادة التكتيكية الصحية لخدمات المجتمع ضمن هيكل الحوكمة الخاص بفيروس كورونا (كوفيد- 19): تستند هذه القواعد والإرشادات إلى أحدث المعلومات والأدلة الطبية المتوفرة، مشيرة إلى أن الحجر الصحي يأتي ضمن الإطار القانوني للوائح الصحية الدولية (2005)، وستواصل وزارة الصحة العامة تحديث هذه التوصيات فور توفر معلومات جديدة في ما يتعلق بـ(كوفيد- 19).

ودعت كافة الأشخاص بمن فيهم المتعافين من المرض ومن حصلوا على اللقاح إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة والأماكن سيئة التهوية، والمحافظة على نظافة الأيدي، واتباع إرشادات السفر الوطنية وأي تعليمات صادرة في مكان العمل أو المدرسة. وأكدت أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى قطر إجراء فحص (كوفيد- 19) في مركز طبي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في بلد القدوم وذلك في غضون 72 ساعة قبل وصولهم إلى دولة قطر، وأن تكون نتيجة الفحص سلبية. وأضافت: “يمكن أن تخضع بعض الفئات لإجراء فحص (كوفيد- 19) عند الوصول في المطار حسبما تحدد وزارة الصحة العامة.

الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت مؤخرا أنه بالنسبة للشخص الذي تلقى لقاح (كوفيد- 19) بشكل كامل ولم تظهر عليه أعراض شبيهة بكوفيد- 19 بعد مخالطة شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بالمرض، فيتم إعفاؤه من الحجر الصحي، وأيضا يعفى من الحجر الصحي عند عودته من السفر إذا كانت نتيجة فحص (كوفيد- 19) سلبية عند دخوله إلى البلاد.