وزارة الصحة العامة تعلن اعفاء المواطنين والمقيمين الحاصلين على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من متطلبات الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة العامة أن المواطنين والمقيمين في دولة قطر الذين حصلوا على جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، باتوا معفيين من متطلبات الحجر الصحي بعد السفر إلى الخارج أو بعد مخالطة حالة إصابة إيجابية بكوفيد- 19.

وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الصحية الوطنية للتصدي لفيروس (كوفيد- 19)، ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية: “إنه للتأهل للإعفاء من الحجر الصحي، يجب أن يكون قد مر 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ويجب أن تأتي نتيجة فحص مسحة (كوفيد- 19) PCR سلبية عند الوصول إلى قطر بعد السفر أو بعد التعرض لحالة إيجابية مصابة بفيروس (كوفيد- 19)“. ​

وبيّن الدكتور الخال أن الإعفاء من الحجر الصحي ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية، ويمكن تمديد هذه الفترة في المستقبل بعد الحصول على المزيد من الأدلة السريرية، ولا ينطبق الإعفاء حاليًا على الأشخاص الذين تم تطعيمهم في بلدان أخرى.