وزارة الصحة العامة وشركاؤها يحتفلون بيوم الصحة العالمي

شاركت وزارة الصحة العامة وشركاؤها في الاحتفال بيوم الصحة العالمي والذي يوافق السابع من أبريل من كل عام، وموضوعه هذا العام “إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة”.

قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة: “تعمل دولة قطر على توفير الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع السكان في الوقت والمكان المناسبين، وبما يضمن تحسين صحة المجتمع القطري، وتوفير حياة صحية مديدة للجيل الحالي والأجيال المقبلة، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجياتنا الصحية”.

وأكدت سعادتها أهمية موضوع الاحتفال بيوم الصحة العالمي لهذا العام، موضحة أن دولة قطر تحرص على دعم التعاون الدولي وتقديم المساعدات للعديد من الدول والمنظمات لدعم الجهود الدولية في مجال الصحة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة. مضيفة سعادتها: “لقد أوضحت جائحة كورونا (كوفيد- 19) أهمية التعاون الدولي وضرورة تضافر الجهود من أجل حماية صحة المجتمعات، حيث أثرت الجائحة على جميع البلدان، وأكدت الحاجة الملحة على أن يتمتع الجميع بحقهم في الرعاية الصحية الجيدة”.

شهد قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر تطورات هامة في ظل الاستثمارات الكبيرة في المرافق والخدمات والتكنولوجيات الصحية الجديدة لضمان تلبية الاحتياجات الصحية وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية عالية الجودة لجميع السكان.

وساهمت قوة ومرونة النظام الصحي في دولة قطر في الاستجابة لجائحة (كوفيد- 19) وفق السيناريوهات المختلفة، وبما يساهم في حماية المجتمع وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، إضافة إلى إطلاق أكبر برنامج تطعيم يتم تنفيذه في دولة قطر على الاطلاق، من أجل تطعيم السكان ضد (كوفيد- 19).

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة بمناسبة يوم الصحة العالمي تهدف إلى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة، ودعت إلى ضمان تمتع كل شخص بظروف معيشية وظروف عمل مواتية للتمتع بالصحة الجيدة. وحثت المنظمة على رصد أوجه الإجحاف في الصحة، وضمان أن يتمكن جميع الناس من الحصول على خدمات صحية جيدة عندما وأينما يحتاجون إليها.