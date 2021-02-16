جائزة حمدان الطبية تعتمد مليونين ونصف درهم إماراتي لتمويل 15 بحثا جديدا

جائزة حمدان الطبية

تعتمد مليونين ونصف درهم إماراتي لتمويل 15 بحثاً جديداً

سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة

اعتمدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية مليونين ونصف درهم إمارتي لتمويل15 بحثاً علمياً جديداً في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة،وجامعة نيويورك أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجامعة محمد بن راشد ليصل إجمالي عدد البحوث التي تلقت مابين دعم و تمويل من الجائزة منذ تأسيسها عام 1999 وحتي الان حوالي 700 بحثا .

وقد توجه سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة بالشكر الجزيل والأمتنان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة علي دعم سموه الدائم للعلم والعلماء بصفة عامة وللبحث العلمي بصفة خاصة،حيث أن هذا الدعم المثمر يساهم في تأسيس البنية التحتية للأبحاث في القطاع الصحي والعلوم الطبية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن طريقة اختيار البحوث تمت من خلال تقييم محكمين محليين لفرز الأبحاث ومن ثم التقييم من قبل 58محكماً دولياً متخصصاً في مجالات الأبحاث المطروحة، ليقع الأختيار علي 15 مشروعا بحثيا متميزاً 7 منهم بحوث سريرية و8 بحوث في العلوم الأساسية ، ومتوقع أن تسهم نتائجهم في تعزيز ثقافة البحث العلمي بصفة عامة والبحث الطبي بصفة خاصة والذي تصبو إليه دولة الإمارات من خلال سعيها للتطور والإرتقاء بالقطاع الصحي والطبي في المجتمع الإماراتي.

جدير بالذكر أن مواضيع المشاريع البحثية المختارة تدور حول دراسة عدد من الأمراض التي يعاني منها الكثير من شرائح المجتمع باختلاف أعمارهم وأعراقهم وأجناسهم والتي تشكل أعباء مالية ومعنوية على المرضى والمجتمع بصفة خاصة والدولة بصفة عامة، ولذلك تنوعت البحوث المعتمدة في موضوعاتها بين الأمراض النادرة، وامراض السرطان، والطب النفسي، والسكري والمتلازمة الأيضية، الإكتشافات الدوائية، الأمراض الفيروسية، الأمراض التنفسية.